Dresden

Am Dienstagnachmittag ist ein elf Monate altes Mädchen in einem Bus der Linie 75, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Linienbus startete am Pirnaischen Platz und befuhr die St. Petersburger-Straße. Als er am Georgplatz nach links abbiegen wollte, scherten unvermittelt zwei Autos vor den Bus ein und bremsten. Der 43-jährige Fahrer des Busses musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen, wodurch ein Kinderwagen im Bus umstürzte und das Mädchen herausfiel. Das Kind kam in ein Krankenhaus. Die beiden Autos, die den Unfall verursacht haben, entfernten sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Unfall, insbesondere zu den beteiligten Autos machen kann, wendet sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

Von lp