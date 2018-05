Dresden

Eine Zigarettenbande ist ins Visier der Dresdner Polizei gerückt. Schon neunzehn Mal haben die Unbekannten in diesem Jahr Zigarettenautomaten zerstört. Zuletzt haben die Ganoven am Montag auf der Altnossener Straße in Pennrich zugeschlagen. Sie sprengten den Automaten und stahlen Geld sowie Tabakwaren.

„Der Schwerpunkt liegt klar im Dresdner Westen, konkret in Gorbitz“, sagt Marko Laske von der Pressestelle der Polizeidirektion. Ob es sich um Einzeltäter oder eine Bande handelt, sei noch unklar.

Die Vorgehensweise lässt auf Serientäter schließen, denn sie ist fast immer gleich. Am Wochenende zwischen zwei und vier Uhr in der Nacht sprengen die Ganoven die Automaten mit Pyrotechnik.

Der entstandene Sachschaden an den Zigarettenautomaten liegt mittlerweile bei rund 60 000 Euro. Der Stehlschaden ist unbekannt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Von DNN