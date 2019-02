Dresden

Ein 21-jähriger Deutscher steht im Verdacht in der Nacht zu Freitag einen 45-Jährigen geschlagen und beraubt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der junge Mann dem Älteren an der Würzburger Straße in Löbtau ins Gesicht geschlagen und seinen Fanpullover geraubt haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete in einem Skoda. Die Polizei konnte ihn später an der Schubertstraße in der Johannstadt stellen. Nun wird gegen den 21-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Von na