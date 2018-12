Dresden

Am Montagabend hat die Polizei in der Dresdner Südvorstadt einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der 34-Jährige war am Abend in einem weißen VW T4 auf der Winckelmannstraße unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung zur Kontrolle ansetzte. Auf der Flucht rammte der Verdächtige mit dem Kleintransporter auf der Bayrischen Straße zwei geparkte Autos und probierte dann, zu Fuß zu entkommen.

Der Versuch, sich unter einer Rampe zu verbergen, misslang und die Beamten nahmen den 34-Jährigen fest. Der VW war von der Lenbachstraße gestohlen worden. In den Taschen des Mannes fanden sich außerdem Dokumente, die einem Autoeinbruch vom Wochenende zugeordnet werden konnten. Der serbische Verdächtige wurde festgenommen.

Von fkä