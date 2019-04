Dresden

In einem Kleingartenverein an der Tichatscheckstraße hat eine Frau vier Hackfleischbällchen gefunden, die offenkundig mit Tabletten versetzen worden waren. Daraufhin rückten Beamte der Dresdner Polizei an, stellten die mutmaßlichen Giftködern sicher und prüfen nunmehr, um welche Tabletten es sich handelt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Informationen werden bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen genommen.

Von mb