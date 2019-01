Dresden

Bislang unbekannte Täter sind in eine Kleingartensparte an der Liststraße eingestiegen und haben eine Laube sowie eine Garage aufgebrochen. Die Unbekannten stahlen ein Motorrad der Marke Kawasaki, wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht. Der Diebstahl wurde erst am Donnerstagmorgen bemerkt. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

