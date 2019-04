Dresden

Ein Simson-Fahrer und seine Begleiterin waren am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Budapester Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Ein Ford Fiesta kam aus Richtung Innenstadt und war im Begriff, links in die Schweizer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped.

Der 19-jährige Fahrer und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Von PS