Dresden

Der Dresdner Polizei ist am Montagabend ein Ladendieb ins Netz gegangen. Der 36 Jahre alte Tunesier hatte in einem Geschäft an der Prager Straße eine Jacke im Wert von 80 Euro gestohlen, einen Verkäufer beiseite gestoßen und war davongerannt. Mit Hilfe eines zufällig anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeiters konnte der Mann gestellt werden. In seiner Tasche fanden Polizisten ein Messer. Er wurde festgenommen und soll am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Von DNN