Dresden

Am Samstagmittag gegen 14.35 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Dresden-Weißig zu einem Brand. Unbekannte zündeten vermutlich einen Böller und setzten so einen im Treppenhaus geparkten Kinderwagen in Flammen. In Folge kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Neun Bewohner wurden vorsorglich, wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung, medizinisch betreut. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Von fg