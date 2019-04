Dresden

Am Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte einen 29-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Großenhainer Straße hatte die Polizei alarmiert, weil sie den mutmaßlichen Täter wieder erkannt hatte. Er hatte bereits Anfang April in dem Geschäft mit einem falschen 500-Euro-Schein bezahlt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von PS