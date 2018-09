Dresden

Der 23-jährige Praktikant, der in der Kita „Kinderwelten“ in Striesen mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll, befindet sich seit dem 31. August in Untersuchungshaft. Darüber informiert Oberstaatsanwalt Lorenz Haase. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte einen Haftbefehl gegen ihn beantragt, den das Amtsgericht am 20. August erlassen hatte. Der Mann soll vier Kinder missbraucht haben. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mann hatte Mitte März dieses Jahres begonnen, zeitweise in der Kindertagesstätte an der Spenerstraße zu arbeiten. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde der Praktikant mit sofortiger Wirkung der Kindertagesstätte verwiesen. Ein Kind hatte sich am 15. Mai seinen Eltern anvertraut und ihnen von einem Missbrauchsvorfall erzählt. Der für städtische Kitas verantwortliche Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen erstattete auf Hinweis der Eltern am 17. Mai Strafanzeige.

Von DNN