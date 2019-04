Dresden

Am Montagnachmittag ist bei einer Baustelle an der Fischhausstraße am Albertpark ein Minibagger in eine Baugrube gestürzt und kopfüber gelandet. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es war großes Glück, dass eine in der Grube befindliche Gasleitung bei dem Unfall nicht beschädigt wurde.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort um die Unfallstelle zu sichern und hob den Bagger anschließend mit Hilfe des Rüstwagenkrans aus der Grube und drehte ihn wieder auf die Ketten.

Von fg