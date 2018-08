Dresden

Ein Messermann für einen größeren Polizeieinsatz auf dem Wiener Platz am Hauptbahnhof Dresden gesorgt. Der Mann hatte dort am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr mit einem Messer hantiert und arabische Worte gerufen. Da das Küchenmesser eine Klingenlänge von 25 Zentimeter aufwies, hatten sich mehrere Passanten vom Treiben des Mannes bedroht gefühlt und die Polizei alarmiert.

Der 23-jährige Afghane kam in Gewahrsam. Quelle: DNN

Die rückte angesichts der Bewaffnung des Mannes mit ihren besonders ausgerüsteten und ausgebildeten Interventionskräften aus. Diese konnten den Mann in Gewahrsam nehmen. Es handelt sich um einen 23-jährigen Afghanen. Noch ist unbekannt, warum er erst mit dem gezückten Messer in einer Sprachschule am Wiener Platz erschien und dann damit auf der Prager Straße umherlief.

Von uh