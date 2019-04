Dresden

Am Donnerstagmittag sind bislang Unbekannte in drei Wohnungen in der Dresdner Südvorstadt eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Mehrfamilienhaus an der Liebigstraße und traten jeweils die Türen der Wohnungen auf, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist bisher nicht bekannt.

Von na