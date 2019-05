Dresden

In den vergangenen Tagen sind in Dresden mehrere Autos gestohlen worden. In der Nacht zu Dienstag ist auf der Fechnerstraße in Dresden-Kaditz ein weißer Renault Megane gestohlen worden. Der Wert des zwei Jahre alten Fahrzeugs mit Dresdner Kennzeichen beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

In der selben Nacht wurde auf der Holbeinstraße in Johannstadt ein sechs Jahre alter blauer Audi A4 im Wert von rund 16.000 Euro entwendet. Der Audi trug ein Kennzeichen des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Ebenfalls am Dienstag ist der Diebstahl eines schwarzen Mazda CX-5 von der Essener Straße in Dresden Löbtau gemeldet worden. Die Besitzer bemerkten das Fehlen des Fahrzeugs im Wert von etwa 22.000 Euro nachdem sie aus dem Urlaub zurückkehrten.

Von fg