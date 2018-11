Dresden

Am Dienstag und Mittwoch haben sich mehrere Autoeinbrüche in Dresden ereignet. Die Täter schlugen vor allem in der Nacht zum Mittwoch zu. Laut Polizei drangen die Diebe auf der Holzhofgasse in der Neustadt gewaltsam in einen Audi A4 ein. Sie zerschlugen eine Seitenscheibe und verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. An der Reitbahnstraße in der Seevorstadt gelangten Diebe in einen Mercedes Transporter und stahlen einen Rucksack, in dem sich persönliche Gegenstände und ein Mobiltelefon befanden. Die Höhe des Schadens ist bisher noch unklar.

Aus einem VW T4 wurde an der Hochschulstraße in der Südvorstadt ein Autoradio und verschiedene Werkzeuge entwendet. Mittwochmittag zerschlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines VW Caddy auf der Bahnhofstraße in Niedersedlitz und stahlen eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Von lp