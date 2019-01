Dresden

In der Nacht von Montag zu Dienstag sind in Dresden-Südvorstadt und Johannstadt mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Demnach wurden aus drei BMW, die in der Südvorstadt abgestellt waren, die Media- und Navigationssysteme ausgebaut. Aus zwei Skoda in der Johannstadt entwendeten die unbekannten Täter ein Multifunktionslenkrad und ein Navigationsgerät. Der Schaden beläuft sich bisher auf rund 1.500 Euro.

Von fg