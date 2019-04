Dresden

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte mehrere Autos an der Robert-Sterl-Straße sowie an der Straße Altleubnitz aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und stahlen aus den Wageninneren unter anderem verschiedene Werkzeuge, Bekleidung und Münzgeld.Abschließende Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher nicht vor.

Von kcu