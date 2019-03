Dresden-Roßthal

In der Nacht zum Montag haben Diebe einen grauen Audi A5 Sportback gestohlen, der am Pohrsdorfer Weg stand. Der Wagen hatte eine Erstzulassung für August 2018, wie die Polizei mitteilte. Der Wert des Wagens beträgt rund 72.000 Euro. In Dresden-Gruna wurde ein weiterer Audi A5 Sportback an der Geisingstraße geklaut. Das Fahrzeug ist drei Jahre alt und hat einen Wert von circa 25.000 Euro.

Von heh