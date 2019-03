Am Donnerstagmorgen fuhren zweieinhalb Stunden lang keine Züge zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Pirna. Seit 9 Uhr rollt der Fernverkehr wieder, bei den S-Bahnen sei noch bis etwa 10 Uhr mit Verspätungen und Einschränkungen zu rechnen, so die Bahn. Grund für die Sperrung war ein Notarzteinsatz am Gleis.