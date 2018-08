Dresden

Am Montagabend sind auf dem Parkplatz des Prohliszentrums an der Prohliser Allee 20 bis 30 Personen aufeinander losgegangen. Als die Polizei am Ort der Schlägerei eintraf, hatten sich die meisten Beteiligten bereits entfernt. Die Beamten entdeckten einen 19-jährigen Syrer mit einer Kopfplatzwunde. Sie brachten den jungen Mann zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nach Polizeiangaben unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von tbh