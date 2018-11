Dresden

Ein 24-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen bei der Flucht aus einer Polizeidienststelle in Dresden schwer verletzt. Der Mann war in der Nacht in einen Onlineversandhandel an der Berzdorfer Straße eingestiegen und anschließend mit einem Einkaufswagen voller Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro geflohen. Die ermittelnden Beamten wurden auf den 24-Jährigen aufmerksam und verhafteten ihn in seiner Wohnung am Albertplatz. Der Einkaufswagen befand sich auch dort, ebenso ein 28-Jähriger, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er versuchte vergeblich, sich zu verstecken, weil er noch eine zehnmonatige Freiheitsstrafe absitzen muss.

Der ursprünglich gesuchte 24-Jährige sollte nun in der Polizeidienststelle an der Kaitzer Straße vernommen werden. Weil er austreten musste, schickten ihn die Beamten aufs Klo. Dort zwängte sich der Verdächtige durch ein nur 50 mal 30 Zentimeter großes Fenster in der zweiten Etage. Bei der Landung verletzte er sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Mittlerweile liegt der Einbrecher im Haftkrankenhaus Leipzig, weil ein Richter am Freitag Haftbefehl erließ.

Von fkä