Dresden

Im Campingplatz Wostra in Dresden-Zschieren ist ein Mann bei der Explosion eines Campingwagens schwer verletzt worden. Der Campingwagen sei am Montagabend gegen 21 Uhr aus noch unbekannter Ursache explodiert und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Rettungskräfte fanden in dem völlig zerstörten Wagen einen 64-Jährigen mit schwersten Brandverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern noch an. Nach derzeitigem Stand deute viel darauf hin, dass der Mann die Explosion in suizidaler Absicht selbst herbeigeführt habe, teilte ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage mit.

