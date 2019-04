Dresden

Am vergangenen Donnerstag ist es auf der Großenhainer Straße in Höhe der Rettungswache zu einem Streit zwischen einer Paketzustellerin und einem unbekannten Radfahrer gekommen.

Die 29-Jährige wollte in eine Einfahrt fahren, was den Radfahrer offenbar störte. Es kam zum verbalen Streit. Als die Zustellerin ein Paket aus ihrem Transporter holte, schlug der Radfahrer die Tür zu und traf damit den Kopf der Frau. Nach dem Vorfall musste die Zustellerin in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zu dem rund 40-jährigen, kräftig gebauten, ca. 1,80 Meter großen Radfahrer machen kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.

Von lp