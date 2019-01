Dresden

In der Nacht zu Donnerstag hat ein 35-jähriger Deutscher laut Polizei versucht, einen Trabant 601 in Dresden-Leuben am Niederseidewitzer Weg zu stehlen. Der Eigentümer hatte den Vorfall beobachtet und eilte mit einem Luftgewehr bewaffnet zu seinem Fahrzeug. Dort angekommen schlug er dem Dieb mit dem Gewehr gegen den Kopf und hinderte ihn an der Flucht.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 35-Jährigen wegen versuchten Autodiebstahls vorläufig fest. Er musste ambulant versorgt werden. Gegen den 24-jährigen Besitzer des Trabants wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von lp