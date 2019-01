Dresden

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag eine 15-Jährige belästigt. Der Mann sprach das Mädchen in einem Bus kurz vor der Tharandter Straße an. In gebrochenem Deutsch fragte er zunächst nach dem Weg. Im weiteren Verlauf umarmte er die Schülerin und küsste sie auf den Mund.

Nachdem sie den Bus verlassen hatte, verfolgte er sie in ein nahegelegenes Einkaufscenter und versuchte dort, sie erneut zu umarmen. Passanten beobachteten die Szene und griffen ein. Der Mann ergriff die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung.

Von kcu