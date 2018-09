Ein Mann hat am Samstagabend in der Leipziger Vorstadt mit einer Luftdruckwaffe mehrmals in Richtung spielender Kinder geschossen. Dabei wurde ein elfjähriger Junge am Rücken getroffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall unweit des Spielplatzes an der Niederauer Straße.