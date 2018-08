Dresden

Ein 37-Jähriger, der am Sonntagnachmittag mit zwei Softairwaffen in der Äußeren Neustadt unterwegs war, hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten gemeldet, gegen 14.30 Uhr einen Mann mit einem Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow auf der Alaunstraße gesehen zu haben. Die Polizei stellte den 37-Jährigen an der Ecke zur Bautzner Straße. Er hatte zwei Softairwaffen dabei, von denen eine wie eine Kalaschnikow aussah. Die Beamten stellten die Waffen sicher und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Mitführen sogenannter Anscheinwaffen – Softairwaffen, die echten Waffen nachgebildet und von diesen kaum zu unterscheiden sind – ist in der Öffentlichkeit verboten.

Von fs