Dresden

Ein Senior hat am Mittwochmorgen am Hebbelplatz in Cotta für Furore gesorgt, als er versehentlich mit seinem Auto die Straßenbahnhaltestelle „Hebbelplatz“ befuhr. Nachdem der Mann sich der Situation gewahr wurde, legte er ein Wendemanöver ein.

Während des Versuchs an der Haltestelle zu wenden, musste der Senior jedoch einer Passantin ausweichen und kippte in Folge dessen seitlich mit seinem Auto über die Bahnsteigkante.

Um das festgesetzte Fahrzeug aus dem Gleisbereich zu bergen, musste erst ein Abschleppdienst mit großem Kran anrücken.

Insgesamt 75 Minuten dauerte es, bis die Straßenbahnlinien 2 und 12 schließlich wieder den Haltepunkt „Hebbelplatz“ bedienten und alles seinen geregelten Ablauf nahm.

Von Martika Haugk