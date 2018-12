Kaditz

In Kaditz ist ein Mann in der Nacht zu Freitag gegen 0.30 Uhr in einen Friseursalon an der Kötzschenbroder Straße eingestiegen. Der Mann stahl rund 100 Euro Bargeld aus der Registrierkasse. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Die alarmierten Beamten reagierten umgehend, konnten den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Von heh