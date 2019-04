Dresden

In der Nacht zu Freitag ist ein 55-Jähriger in Dresden-Prohlis von zwei Unbekannten überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war der Mann nach einem Besuch in einem Lokal an der Herzberger Straße gegen 1 Uhr auf dem Heimweg, als er auf die beiden Angreifer traf. Sie schlugen und traten auf den 55-Jährigen ein, bis er zu Boden ging. Ein Täter entwendete ihm dabei die Geldbörse mit 17 Euro Bargeld, diversen Geldkarten und einem Ausweis aus der Hosentasche. Das Opfer wurde der Polizei zufolge bei dem Angriff verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von iro