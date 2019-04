Dresden

Bei einer Auseinandersetzung an der Wachsbleichstraße am Montagabend ist ein 38-Jähriger verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren etwa zehn Männer in Streit geraten. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, hatte sich ein Teil der Gruppe bereits entfernt. Die Beamten nahmen die Personalien der verbliebenen Streithähne auf. Ein 38-Jähriger musste medizinisch versorgt werden. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von kcu