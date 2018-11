Dresden

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag an der Haltestelle Klosterteichplatz vor einem neunjährigen Mädchen entblößt. Er setze sich an der Haltestelle neben das Kind und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Zwischenzeitlich unterbrach er seine Handlung, als weitere Kinder vorbeigingen. Das Mädchen entfernte sich daraufhin von der Haltestelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine Brille und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans sowie einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von mb