Dresden

Die Polizei sucht einen Mann, der sich bereits am Freitagnachmittag in Leubnitz/ Neuostra vor einem elf Jahre alten Mädchen entblößt hat. Wie die Beamten mitteilen, wurde das Mädchen an der Dohnaer Straße in Höhe der Karl-Laux-Straße von dem Unbekannten angesprochen. Dabei öffnete er die Hose und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Elfjährige rannte davon und erzählte den Vorfall ihren Eltern.

Der Mann soll etwa 45 bis 50 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug eine Brille und hatte kurze braune Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke sowie blauen Jeans bekleidet und trug eine Tasche über der Schulter. Wer den Vorfall beobachtet hat oder die beschriebene Person kennt, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von DNN