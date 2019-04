Dresden

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Bäckerfiliale an der Gröbelstraße eingebrochen. Sie hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Laden verschafft und die Räume durchsucht. Nachdem ein Zeuge die Polizei alarmierte, konnten die Beamten einen 30-jährigen Deutschen in der Nähe der Bäckerei festsetzen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden sich unter anderem Einbruchswerkzeug sowie drei Schreckschusswaffen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt.

Von lp