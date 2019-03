Dresden

Am Montagabend kurz vor 20 Uhr ist ein Mann am Trachenberger Platz in Pieschen von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden.

Der 48-Jährige stieg aus einer Straßenbahn und wollte zur Fußgängerampel laufen, als ihm ein jüngerer, athletisch gebauter Mann entgegengerannt kam und ihm unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlug. Er stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zum Angreifer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fg