Dresden

Schreckmoment für einen Rollstuhlfahrer am Donnerstagnachmittag an der Karl-Laux-Straße. Der Mann wollte nach ersten Erkenntnissen kurz vor der Dohnaer Straße die Fahrbahn queren, was ein Lkw-Fahrer zu spät bemerkte. Der Lenker des Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Rollstuhl zusammen. Glücklicherweise erlitt der Rollstuhlfahrer dabei nur leichte Verletzungen. Die Karl-Laux-Straße musste gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN