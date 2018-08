Dresden

Bei einem Zusammenstoß mit einem Laster hat ein Radfahrer am Montagmorgen in Dresden-Leuben schwere Verletzungen erlitten. Der Mann wurde gegen 7.15 Uhr auf der Straße des 17. Juni von einem Laster angefahren, der nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der Radler kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Von uh