Dresden

Bislang unbekannte Täter haben an mehreren Fahrzeugen im Dresdner Süden Autoteile geklaut. Laut Meldung der Polizei hatten es die Diebe in den Stadtteilen Plauen und Strehlen auf Pkws der Marke BMW abgesehen. An der Kaitzer Straße, dem Pestitzer Weg und der Heinrich-Zille-Straße schlugen die Täter jeweils eine Scheibe ein und stahlen unter anderem ein Lenkrad inklusive Airbag und ein Navigationssystem aus dem Innenraum der Autos. An der Rungestraße demontierten die Diebe die Frontscheinwerfer eines Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von na