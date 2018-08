Dresden

Ein 19-jähriger Ladendieb hat einen 42-jährigen Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt an der Antonstraße mit einem Biss verletzt. Der 19-Jährige wollte eine Flasche Schnaps stehlen und war von dem Detektiv erwischt worden. Der Dieb riss sich los und warf die Schnapsflasche in Richtung des 42-Jährigen. Ein Kunde half, den renitenten jungen Mann zu Boden zu bringen. Dabei schnappte der Langfinger zu. Die Polizei nahm den Dresdner fest und brachte ihn in eine Gewahrsamszelle.

Von tbh