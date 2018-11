Dresden

Auf der A4 Richtung Dresden kam am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ein LKW von der Fahrbahn ab, steuerte gegen die Mittelschutzplanke und kippte um. Aufgrund von Bergungsmaßnahmen wird die A4 Richtung Dresden noch für mehrere Stunden gesperrt sein.

Der Fahrer des LKWs wurde durch den Unfall leicht verletz. Ersten Informationen zufolge wurde er eingeklemmt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Uhyst a.T abgeleitet. In Fahrtrichtung Görlitz ist nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Die Berufsfeuerwehr aus Bautzen sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Bautzen-Mitte, Stiebitz und Salzenforst waren im Einsatz, sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Die Kameraden aus Bautzen bauten ebenfalls ein Auffangbecken für das auslaufende Diesel auf.

Von mb