Dresden

Am Mittwoch ereignete sich gegen 18 Uhr auf der BAB 4 ein Verkehrsunfall, als der Fahrer eines polnischen Sattelzuges zwischen Hermsdorf und Dresden-Nord unterwegs war. In Höhe des Flughafens verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen mit Gummimatten beladenen LKW, fuhr in den Straßengraben und kippte um. Der Fahrer des LKW Mercedes-Benz Actros blieb unverletzt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen und die Auto konnten die Unfallstelle zügig passieren. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von dnn