Dresden

Bei einem schweren Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle im Dresdner Stadtteil Mickten ist am Mittwoch ein 57-jähriger Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 14.25 Uhr auf der Kötzschenbroder Straße in Höhe Washingtonstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen Oberleitungsmast der Dresdner Verkehrsbetriebe und die Haltestelleneinrichtung geprallt. Dabei wurde er im Führerhaus seines Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Fahrer wurde im Führerhaus seines Lkw eingeklemmt. Quelle: Tino Plunert

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus verstarb, wie die Polizei am Abend mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Nach ersten Informationen war der Mann in Richtung Radebeul unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam.

Aufgrund des Unfalls bildete sich ein langer Rückstau stadtauswärts in Richtung Meißen. Zudem waren die Bahn- und Buslinien 9, 13, 64 und 72 betroffen, weil die Feuerwehr die Unfallschäden an der Haltestelle beräumen musste.

Von mir/nöß