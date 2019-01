Dresden

Der Unglaube zweier BMW-Besitzer dürfte am Donnerstagmorgen enorm gewesen sein – die Lenkräder der an der Tetschener und Papstdorfer Straße in Prohlis geparkten Autos fehlten.

Laut Polizeiangaben schlugen Diebe die Seitenscheiben der BMW ein, um an die kuriose Beute zu gelangen. Neben den abmontierten Lenkrädern stahlen die Täter zudem aus einem Auto das eingebaute Navigationssystem.

Es entstand ein Diebstahlschaden von 9 500 Euro.

Von MH