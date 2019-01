Dresden-Äußere Neustadt

In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe Kupferkabel im Wert von rund 900 Euro von einem Firmengelände an der Tannenstraße gestohlen. Um in das Freilager zu gelangen zerschnitten die Täter zuerst den Zaun, um anschließend 12 Bunde Kabel und etwa 50 Meter von einer Kabelrolle zu entwenden, wie die Polizei mitteilte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Von heh