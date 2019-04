Dresden

Vergangenes Wochenende sind unbekannte Diebe in ein Reko-Mehrfamilienhaus in Gorbitz eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster in dem sich im Bau befindenden Mehrfamilienhaus am Leutewiitzer Ring auf und gelangten durch dieses in das Gebäude.

Gestohlen wurden 100 Meter bereits verlegtes Kupferkabel. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Von PS