Dresden

Am Mittwochabend musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in der Suttnerstraße ausrücken. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort starken Rauch fest, der aus einer Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Die 54-jährige Wohnungsbesitzerin hatte die Wohnung bereits verlassen und die Tür hinter sich geschlossen, so dass kein Rauch in den Hausflur dringen konnte.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ursache für den Brand war wohl angebranntes Essen, weswegen die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Die Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorerst in ein Krankenhaus gebracht.

Von PS