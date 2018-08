Dresden

Drei Mal haben unbekannte Motorraddiebe in Dresden zugeschlagen: Am Freitag meldeten Krad- und Motorradbesitzer aus dem Dresdner Norden den Diebstahl ihrer Zweiräder. Die Täter entwendeten ein orange-schwarzes „KTM 390 Duke“ im Wert von rund 3800 Euro von der Rostocker Straße. Die Erstzulassung war im August 2015. Außerdem gestohlen wurde ein weißes Krad vom Typ „KTM 690 Duke“, dass an der Kreuzung Friedensstraße/Fritz-Reuter-Straße abgestellt war. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Krads beträgt rund 7500 Euro. Zudem stahlen Diebe an der Rehefelder Straße eine 25 Jahre altes Krad vom Typ „Yamaha YZF 750R“. Der Wert des Motorrads wurde mit rund 600 Euro beziffert.

Von tg