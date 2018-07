Dresden

Motorraddiebe haben am Sonnabend, dem 21. Juli, in Löbtau zugeschlagen. Nach Informationen der Polizei am Sonntag, brachen sie auf der Rudolf-Renner-Straße das Lenkerschloss eines roten Krads gegen 1 Uhr nachts auf. Das Bike der Marke „Mokick“ hat einen Wert von rund 1500 Euro.

Von tg