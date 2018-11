Dresden

Am Autobahndreieck Dresden-West überschlug sich am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Kleintransporter und schleuderte in den Straßengraben. Der Fahrer war in Richtung Dresden unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem das Auto sich überschlug, blieb es auf der Seite liegen, zuvor fällte es noch ein Verkehrsschild.

Die beiden Insassen des Kleintransporters blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei ermittelt.

Von mb